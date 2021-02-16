وفاة كاهن كنيسة مارمرقس بأسيوط الجديدة متأثرا بكورونا

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الثلاثاء، القمص ميساك كاهن كنيسة مارمرقس فى أسيوط الجديدة متاثرًا بإصابته بوباء كورونا.



جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الثلاثاء، القمص ميساك كاهن كنيسة مارمرقس فى أسيوط الجديدة متاثرًا بإصابته بوباء كورونا. ولم تعلن الكنيسة بعد عن ترتيبات صلاة الجنازة.

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