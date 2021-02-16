أنقذنا 200 ألف من الموت بسبب كورونا.. 12 رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عددا من الرسائل الهامة اليوم تتعلق بعدة قضايا مصيرية ، على رأسها خطورة الزيادة السكانية، كما اعلن أرقام بارزة تتعلق بما تم إنجازه في القطاع الطبي ، وللحفاظ على صحة المصريين ، ونستعرض أبرز ما جاء على لسان الرئيس خلال افتتاح القطاع الطبي بالإسماعيلية حتى الآن :
- تحية تقدير للعاملين بالقطاع الطبي وللشهداء الذين حموا شعبنا
- كان هيموت 200 ألف مواطن لو دخلنا كورونا دون علاج مرضي فيروس سي
- نسعى لحل أزمة الزيادة السكانية وأكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا
- من حق الناس إنها تعبر عن رأيها لكن بشرط المعارض يكون فاهم بيقول إيه
- لدينا قواعد بيانات لنحو 70 مليون مصري نتيجة مبادرات الصحة التي أطلقناها
- عالجنا 2.2 مليون من فيروس سي
- قضينا على قوائم انتظار وصلت لـ700 ألف
- محتاجين تريليون دورلار لحل مشاكل مصر بسبب الزيادة السكانية
- التأمين الصحي هنحاول نطبقه خلال 10 سنين
- الدولة المصرية جادة في مواجهة تحدياتها مش عشان ناخد إشادة من مؤسسات دولية
- مش الدولة هي اللي بتصرف لكن الشعب ومش الدولة اللي بتعاني لكن الشعب اللي بيعاني
- كل أبن أو بنت من أبناء مصر هم ولادي ومش بقول كلام أضحك بيه على الناس
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