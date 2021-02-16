وزيرة الصحة: تطوير ورفع كفاءة 19 مستشفى على مستوى الجمهورية بتكلفة 14 مليار جنيه

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة 19 مستشفى على مستوى الجمهورية، من ضمنها 15 مستشفى إنشاء جديد و4 مستشفيات رفع كفاءة للبنية التحتية، وذلك بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحي، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الوزيرة أن المستشفيات التي تم افتتاحها اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" هي أبو تيج النموذجي بمحافظة أسيوط، وبلطيم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، وإسنا المركزي بمحافظة الأقصر.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم أيضًا افتتاح المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، والذي يضم 8 غرف تجميد، و27 غرفة تبريد، و30 مخزن، وذلك على مساحة 10.5 كم² بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه.

وأشارت الوزيرة إلى أن المجمع يهدف إلى توفير مساحات تخزينية للاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال و اللقاحات لتأمين احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى استقبال وحفظ لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الدكتورة هالة زايد إلى جهود الوزارة في التصدي لأزمة نقص ألبان الأطفال، حيث تم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال، بالإضافة إلى توفير 5 ملايين علبة كمخزون استراتيجي لأول مرة في عام 2020، فضلًا عن توفير طعم السولك لشلل الأطفال عند الشهر الثاني والرابع والسادس من العمر بتكلفة بلغت 1.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بعام 2017 حيث كان المخزون يبلغ حينها 3 آلاف علبة احتياطي ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة بلبن الأم.