النسبة القصوى.. مساعد وزير السياحة: نسب الإشغال وصلت إلى 50%

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار لشئون الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية ، أن مبادرة شتي في مصر ، حققت المنشود منها.
أوضح العاصي لـ"دوت الخليج" ،أن نسب الإشغال وصلت إلى 50% ، بالمنشآت الفندقية و السياحية المشاركة في المبادرة ، وهي النسبة القصوى خلال الفترة الراهنة ، نتيجة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لمواجهة فيروس كورونا.
أشار مساعد وزير السياحة والآثار ، الى أن المبادرة شارك بها 133 فندق و 70 فندق عائم ، لترفع نسب إشغالها بشكل جيد فيما لا يتخطى الـ 50% كنسبة امتلاء .
أفاد أن المبادرة مستمرة حتي 28 فبراير الجاري ، لتكون بذلك أحدثت فترة رواج سياحي داخلي ، لإحداث حركة ايجابية تنشط القطاع .
يذكر أن وتمنح هذه المبادرة تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم، بسعر موحد يتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات
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