بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة وهيئة المرور والتأهب لمواجهة حالة الطقس السيئ

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محمد سياف - ابو ظبي - أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيادة الجاهزية القصوى في جميع الشركات التابعة في مختلف المحافظات في الفترة من الثلاثاء 16 فبراير 2021 إلى الخميس 18 فبراير 2021، تحسبا لحالة الطقس السيئ وسقوط أمطار، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي “محمود رسلان” عن مجموعة من الإجراءات للشركات التابعة في جميع المحافظات لمواجهة موجة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية، ومن أهمها:

الانتهاء من تنظيف جميع بيارات الأمطار قبل هطول الأمطار وتطهيرها باستمرار. إصلاح الأضرار التي لحقت بمصارف المطر وتركيب أغطية لها. تطهير الشبكات والمجمعات السكنية ومحطات الضخ لزيادة طاقتها الاستيعابية صيانة وزيادة كفاءة محطات الرفع الرئيسية التي تستقبل التحويلات من المجمعات الرئيسية ومراجعة وحدات الإنتاج الاحتياطية. مواقف القش والمعدات والسيارات (لتغطية المحاور الرئيسية والساحات والمنازل ومحيط الجسور) والمعدات متوقفة في الأماكن التي يجب تجميع المياه فيها بناءً على التجارب السابقة. توفير عدد من المفاتيح والمضخات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات المحتملة لهطول الأمطار وكثافتها. رفع مستوى التنبيه لـ 125 مركزًا للخط الساخن وخدمة العملاء. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف تشغيل المحافظات والجهات المعنية. توزيع جميع أعضاء فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات على جميع مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

لتلافي الضرر: طالبت شركة المياه والصرف الصحي المواطنين باتباع التعليمات التالية:

توفير المتطلبات اللازمة وتقليل حركة السيارات خلال سقوط الأمطار، للسماح للسيارات المتصاعدة بمياه الأمطار بالتحرك بسهولة وبساطة.

تجنب القيادة بسرعات عالية في السيارات التي تتجاوز 60 كم/ساعة، وحافظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، مع عدم الوقوف على مآخذ المطر.

ترشيد استهلاك المياه أثناء هطول الأمطار لتقليل الضغط على شبكات الصرف الصحي لامتصاص أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار خلال فترة الطقس السيئ.

تجنب الوقوف تحت الشرفات في المنازل القديمة الآيلة للسقوط.

تجنب التواجد في مناطق مفتوحة أثناء ضربات الصواعق وابتعد عن الأسوار والأشياء المعدنية وأضواء الشوارع ومسارات السكك الحديدية لتجنب خطر التعرض لصاعقة كهربائية.

استعدادات المرور لمواجهة حالة الطقس السيئة والأمطار

تستعد الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، لموجة التقلبات الجوية، إثر تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار في الأيام المقبلة، لأن التنسيق مع الهيئة بشكل دوري حول حالة الطقس، سواء بظهور أي عوائق مرورية على الطرق السريعة أو هطول الأمطار أو ظهور رياح مغبرة لمنع الحوادث المرورية، بالإضافة لتعزيز جميع المنافذ مع الخدمات المرورية على مدار اليوم، لمراقبة حركة السيارات.

وفي حالة هطول الأمطار، سيتم نشر الرافعات المرورية والقش بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة في الوصول، لمنع الازدحام المروري خلال أوقات الذروة، مع مراقبة حركة السيارات على جميع المنافذ عن طريق انتشار كاميرات المراقبة في الطرق لتتبع الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة، مع تكثيف توزيع سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة لتتبع حركة المركبات.

الإدارة العامة للمرور تعلن عن أرقام للطوارئ

وأصدرت الإدارة أرقام طوارئ شاملة (01221110000) للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة وكذلك رقم (136) للإدارة العامة للنقل بالقاهرة للإجابة على أي استفسار. طلبات الحصول على معلومات عن حالة المرور.

تعليمات الإدارة العامة للمرور لتوخى الحذر وتلافى الاخطار:

وحذرت هيئة المرور أثناء هطول الأمطار بسرعات جنونية، لتجنب الحوادث والإصابة، وعليك القيادة بسرعة منخفضة، بسبب عدم وجود موانع احتكاك الطريق مع إطارات السيارات، نتيجة هطول مياه الأمطار مع التحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق يمكن أن يكون زلقًا.

كما شددت إدارة المرور على استمرار تشغيل المساحات لضمان وضوح الرؤية، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان وتجنب الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على فرامل السيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

كما لفتت إدارة المرور الانتباه إلى استخدام اللوحات الإرشادية التي تدل على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين طريقك وطريق الآخرين لمنع الحوادث، ومنع التحدث مع الآخرين في الطريق، وعدم فقدان التركيز، مع ضرورة ترك مسافة أمان لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم بسرعة “40-50 متر” وبسرعة 100 كم.

بروتوكول تعاون بين ثلاث جهات حكومية لمواجهة حالة الطقس السيئ التقلبات الجوية:

بروتوكول تعاون بين الإدارة العامة للمواصلات بالجيزة بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحي والإدارة والحماية المدنية للعمل في استقبال الأمطار وإزالة المياه المتراكمة في المسطحات الخضراء ومنازل الجسور مع تجهيز غرفة عمليات لكل جانب وفرق محددة وبيان الدور المنوط من كل جانب والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف.

كما تم إنشاء خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أي اضطراب مروري بالاتصال على 01205344444 وتجهيز غرف العمليات باستخدام الخط الساخن بالجيزة 114 ورقم هيئة الصحة “16809” والصرف الصحي “125” والحماية المدنية “180” وتم التنسيق مع جميع الأطراف لتفادى أخطار المطر.