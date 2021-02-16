السيسي يوجه رسالة للمصريين بخصوص مشكلة الزيادة السكانية: "ظروفنا مش هتتحسن إلا بشرط"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأحوال المعيشية لن تتحسن إلا إذا توافقت الزيادة السكانية مع القدرة الاقتصادية للدولة، قائلًا: "لو انتوا عايزين تعملوا للدولة المصرية واولادكوا.. لازم معدل المواليد يصل إلى 1%"

وأردف السيسي، قائلًا: "عملتوا ثورة 2011 علشان تحسنوا من حياتكوا واحوالكوا.. لكن نسيتوا ان انتوا الأساس لازم علشان تحسوا بإنجازات الدولة الي بتتعمل يكون في تنظيم لعملية الإنجاب".

مشكلة الزسادة السكانية في مصر وتأثيرها على القطاعات

وتابع السيسي، خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية: "الناس لازم تعرف ان التحسن بيبدأ من تنظيم الأسرة لو ده متحققش مش هتحسوا بكل الإنجازات..وهيأثر على كل القطاعات بشكل سلبي ولم تجدوا ما تتمنوا".

السيسي يوجه رسالة للمصريين لحل مشكلة الزيادة السكانية

وأضاف: "اللي احنا فيه هي ظروف حالة مش عيب حكومة ابدًا.. بقول لكل مفكر وسياسي ويهمه امان واستقرار مصر ان عمر ما هيحصل ده إلا إذا كان في ارقام محترمة بتغطي التعداد السكاني".

واستطرد السيسي حديثه، قائلًا: "انتوا بتحملوا الدولة واولادكوا فوق طاقتها وبالتالي تثوروا وتخرجوا للشوارع تكسروا في بلدكم ويفضل المسلسل شغال".