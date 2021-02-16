السيسي: "لسنا ضد المعارضة فهدفنا بالنهاية تحسين حياة المواطن"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية ليست ضد المعارضة، وأن كل شخص من حقه أن يعترض، موضحًا أن الهدف بالنهاية يكون مصلحة المواطن وتحسين حياته.

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السيسي عن المعارضة والتعبير عن الرأي: لسنا ضدها ولكن بشروط

وقال السيسي خلال كلمته بافتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء،:استوقفتني جملة حقوق الإنسان أن المسار السياسي مش هو فقط الحقوق، أيوة من حق الناس إنها تعبر عن رأيها، من حق الناس تعترض ويكون في معارضة ولكن الهدف منه سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية هو تحسين أحوال الناس، وتحسين حياتهم، هذا الهدف، مش المعارضة للمعارضة ولا للناس تتكلم، لا بتتكلم علشان نقول إن فيه مشكلة وهذا نقبله، ولكن بشرط أن يكون الشخص فاهم بيقول إيه، أنا بتوقف عند هذه الكلمة كثيرًا، لأن الدولة المصرية تكون جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة تحدياتها هيخفف العبء كثيراً على الرأي والمعارضة".

السيسي عن مشكلة النمو السكاني: كارثة حقيقة تؤثر على المواطن المصري

وعن مشكلة النمو السكاني التي عرضتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتي تحتاج حوالي 54 مليار جنيه في العام الواحد، قال السيسي:" إن مشكلة النمو السكاني لا تؤثر فقط على القطاع الصحي ولكن تمتد لباقي القطاعات مستشهداً بتأثيرها على المنظومة التعليمية، فلو سألنا الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، هيقول عاوز 60 ألف فصل وعاوز المعملين والاداريين للعمل فيهم، وغيرها من قطاعات الدولة التي تتأثر من تلك الزيادة".

وحذر من تبعات تلك الأزمة قائلًا:"النمو السكان ما لم ينخفض الى 400 ألف في السنة صدقونى لن نشعر أبدا وتفضل الدولة تجري.. مش الدولة اللى بتصرف ده الشعب المصرى اللى بيصرف، مش احنا اللى بنعانى الشعب هو اللي هيعاني.. انا بعاني كمسؤول.. لكن في النهاية ابنك او بنتك مستوى التعليم هيبقى جيد ولا مش جيد.. فرصة التغذية تبقى كويسة ولا لأ؟، ويروح يلاقي فرصة عمل ولا لأ؟، هي الحكاية كده مش الحكاية صرف 13 مليار".

السيسي عن مبادرات الكشف المبكرة للأمراض الأطفال وعلاجها

وعن مبادرات الدولة الخاصة بالأطفال قال عدم الكشف المبكر للأطفال، على سبيل المثال .. الطفل او الطفلة يتم علاج الطفل والطفلة بشكل مبكر ومن خلال الأخذ بالأساليب العلمية حتى يتم منع ضرر أكبر مع زيادة عمر الطفل وهكذا، وقلنا نكمل لأولادنا لمدة 5 سنوات في الإعدادى والثانوى مش علشان إن الدولة تبقى خالية من فيروس سي، ولكن علشان ننهى تواجد هذا المرض تماما في بلدنا".

وتابع وزيرة الصحة اعلنت عن نسب عالية من الأطفال المصابين بسوء تغذية أنيميا وتقزم وسمنة والمبادرات هدفها حماية الأطقال وقال:"لما بعلق بيبقى هدفي أشاور للناس والإعلام على القضايا المهمة لكي ينتبهوا فيها للتغذية وتشكيل ثقافة ووعي، بإنه مش مهم ياكل كتير، لكن ياكل كويس، لو كتير هيتخن، والرياضة جزء كبير من الموضوع".

السيسي عن منظومة التأمين الصحي: تطبيقه خلال 10 سنوات

وعن منظومة التأمين الصحي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تسعى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات فقط، حيث أن التخطيط المسبق أن يتم الانتهاء منها خلال 15 سنة، ونحاول الانتهاء منه خلال 10 سنوات.