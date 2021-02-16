برلماني يطالب بدورة تدريبية على استخدام التابلت: مش عارف أتعامل معاه

أعرب النائب سيد شمس الدين عن انزعاجه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، من التعامل مع التابلت الخاص بأعضاء المجلس، قائلا : "البعض يجد صعوبة فى التعامل مع التابلت، وأنا منهم، مش عارفين نتعامل معاه، ولذلك أطالب بدورة تدريبية للتعامل مع التابلت".
وطالب النائب بتوزيع مشروعات القوانين على النواب بشكل ورقي حتى يتم حل هذا الأمر.
وقد رد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على حديث النائب، قائلا:"الموضوع سيتم بحثه مع الأمين العام للمجلس"، مضيفًا: "التعامل مع التابلت سهل".
وبعدها كرر المستشار جبالى التنبيه على النواب باتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.
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