مفاجأة حسام البدري الجديدة في المنتخب.. تفاصيل

يترقب لاعبي الدروي المصري الإعلان عن قائمة منتخب مصر خلال التجمع القادم في شهر مارس القادم، من أجل خوض مبارتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات مرحلة المجموعات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المؤكد أن قائمة الفراعنة سوف تشهد العديد من الوجوة الجديدة خلال التجمع القادم، ويتابع البدري ثنائي الزمالك يوسف أوباما، وإمام عاشور، ودخلوا إهتمامات الجهاز الفني من أجل الإستعانة بهم خلال التجمع القادم.

ويحتاج منتخب مصر نقطة واحدة من اجل ضمان الصعود للمرحلة النهائية لتصفيات كاس العالم 2022، ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، ويبتعد بفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب المركز الثاني، ويحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم توجو برصيد نقطة واحدة.

وقدم أوباما مستويات رائعة مع الزمالك هذا الموسم، حيث يتصدر اللاعب قائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، وسيكون منافسا علي مركز صناعة اللعب والذي يتواجد به عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي.

أما إمام عاشور لاعب خط وسط الزمالك نال إعجاب الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البدري وسيكون أحد الحلول الهجومية في مركز خط الوسط، نظرا لأنه يمتاز بدقة التصويبات وشدتها، وهو ما يفتقدة معظم لاعبي خط الوسط في مصر حاليا.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الكرة المصرية حاليا، أن عقد البدري سيتم زيادتة نظرا للعقد المبرم بين المدرب واللجنة الخماسية التي كانت متواجدة وقت التعاقد مع البدري.

ونال هذا القرار غضب جماهيري كبير بسبب أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها زيادة عقد البدري بالرغم من عدم وجود مباريات أو تجمعات للمنتخب الوطني، وأنه يركز دائما علي زيادة عقدة المالي دون النظر لمستوي لاعبي منتخب مصر خلال ولايتة.

يذكر أن حسام البدري لم يكن الإختيار الأول لمنتخب مصر وكان ثانيا بعد إيهاب جلال، ولكن لم يتوافق الطرفين بسبب عدم رغبة اللجنة وجود بعض الأشخاص داخل الجهاز وهو ما رفضة المدرب وتم الإستقرار علي حسام البدري ليقود الفراعنة خلال تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.