ليفربول إرشيفية
يدخل فريق ليفربول اليوم الثلاثاء مباراته أمام فريق اربي ليبزيج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتبث الفنوات التالية لمباراة ليفربول ولايبزيج:قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.
قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.
قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.
قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.
ومن ضمن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا أيضا ، تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2، حيث يعلق على المباراة رؤوف خليف.
فيما أعلنت قناة مكسبي بث المباراة عبر ترددها المفتوح علي النايل سات، ويمكنك إستقبالها بتردد 11411
والجدير بالذكر أن مواجهات فريق ليفربول كان أمام فريق ليسترسيتي والتي أنتهت بنتيجة 3/1 لصالح ليستر سيتي ، ويحتل فريق الريدز المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. بينما يدخل فريق برشلونة أمام فريق باريس سان جيرمان على ملعب " كامب نو" في دور الـ 16 .
تشكيل ليفربول المتوقع:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، أوزان كاباك، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون.
خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جيجي فينالدوم، كورتيس جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرت فيرمينو، ساديو ماني.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزيمحمد صلاح ، ليفربول 17
برونو فيرنانديش ، مانشستر يونايتد 14
دومينيك كالفيرت ليوين ، إيفرتون 13
هيونج مين سون ، توتنهام 13
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة عربية مفتوحة تذيع مباراة ليفربول ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.