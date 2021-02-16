قناة عربية مفتوحة تذيع مباراة ليفربول ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا

يدخل فريق ليفربول اليوم الثلاثاء مباراته أمام فريق اربي ليبزيج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في بطولة دوري أبطال أوروبا.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.



ومن ضمن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا أيضا ، تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2، حيث يعلق على المباراة رؤوف خليف.

فيما أعلنت قناة مكسبي بث المباراة عبر ترددها المفتوح علي النايل سات، ويمكنك إستقبالها بتردد 11411