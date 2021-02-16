السيسي يفتتح مركز معالجة الإدمان بالبحر الأحمر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل مركز معالجة الإدمان بالبحر الأحمر، عبر الفيديو كونفرانس، بعد كشف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي عن جهود الوزارة في هذا الملف ومدى نجاح المبادرات الخاصة بتقليل نسب الإدمان في مصر.

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وجاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، بجانب افتتاح عدد من المشروعات بالمحافظات المختلفة عبر خدمة الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.

وزيرة التضامن: دراسة لمعرفة نسب التدخين وتعاطي المخدرات

وفي نفس السياق كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كشفت إن الوزارة أجرت دراسة لمعرفة نسبة التدخين وتعاطي المخدرات في مصر، موضحة أن هذه الدراسة تم إجراءها على عينة مكونة من 30 ألف أسرة معيشية، للشريحة العمرية من 12 إلى 60 عامًا، بجميع محافظات الجمهورية.

وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الإدمان إلى 5.9%

ولفتت القباج، خلال كلمتها بافتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات، أن نتائج هذه الدراسة أشارت إلى وصول نسبة المدخنين في مصر إلى 27.9%، ونسبة الإدمان إلى 2.3%، وأن نسبة التعاطي العالمي وفقًا لتقرير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لعام 2020، هي 5.3%.

وأعلنت نيفين القباج، أنه تم علاج 400 ألف شخص استفادوا من برنامج التعافى من الإدمان خلال 3 سنوات، وتم انخفاض نسبة الإدمان إلى 5.9 % .