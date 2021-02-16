أبرز لاعبي العرب في أوروبا لموسم 2021/2022

عرفت الأندية الاوروبية الصفقات العربية في الفترة الأخيرة، بسبب التألق اللافت للاعبي العرب في الفترة الأخيرة في البطولات العالمية، وخاصتا في مونديال روسيا 2018، بعد صعود المنتخب السعودي والمصري والمغربي ومنتخب تونس بعد غياب البعض منهم عن المشاركة في المونديال.

تألق أبناء العرب في الدوريات الأوروبية أثبت لكل العالم بتطور الساحرة المستديرة في الوطن العربي.

أبرز أبناء العرب تألق في الدوريات الأوروبة في موسم 2021/2022:-

الفرعون المصري في الدوري الأنجليزي الممتاز، من خلال الصدارة بهداف البريميرليج برصيد 17، في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الأنجليزي، توج مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020والبريميرليج2019 ومن أفضل لاعبي الفريق.

وأعلنت رابطة البريميرليج عن فوز هدف النجم المصري محمد صلاح بهدف شهر يناير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد التنافس مع 8 أهداف أخري في هذه المسابقة.

وتم اختيار هدف صلاح الرائع والذي تمكن من تسجيلة في شباك ويستهام، ونال هذا الهدف الإشادات الكبيرة بسبب سرعة الهجمة المرتدة، وإتقان صلاح في إيقاف الكرة الهوائية وتحويلها داخل المرمي بكل سهولة.

والمغربي يوسف النصير المركز مع إشبيلية في الدوري الإسباني الممتاز، وينافس المغربي علي الهداف الليجا الإسبانية برصيد 13 هدف، في حين يحتل الاورجواياني لويس سواريز هداف الدوري برصيد 16 هدف مع متصدر الدوري أتليتكو مدريد، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسى برصيد 15 هدف مع برشلونة.

اللاعب الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي الأنجليزي متصدر الدوري الأنجليزي برصيد 53 نقطة من خلال 24 جولة في البريميرليج، سجل الجزائري خمسة أهداف في هذا الموسم مع السيتي وله تمريرتين حاسمتين في المباريات.

الجناح الجزائري الموهوب توج مرتين بلقب الدوري الانجليزي في ظروف مختلفة..الأول، مع ليستر سيتي في الموسم الكروي 2015/2016، برز خلاله بشكل لافت للانتباه وتوج في النهاية بلقب أفضل لاعب في “البريمرليغ”، أما اللقب الثاني في الموسم 2018-2019، فقد كان جزءا من فريق بيب غوارديولا الذي حقق فوزا في السنة الثانية من كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسم لم يلعب فيه الدولي الجزائري كثيرا.

وأخيرا اللاعب المغربي أشرف حكيمي مع الأنتر ميلان اللإيطالي، متصدر الدوري برصيد 50 نقطة من 22 مباراة في الدوري الإيطالي الممتاز.