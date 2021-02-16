ضريبة وعي علي طلاب الجامعات والمدارس لصالح صندوق أسر الشهداء ..تعرف عليها

انتهي مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تعديلات أخيرة علي قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، حيث يطبق القانون علي الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك.

ونصت المادة (8) علي أنه لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من ما يلي:

فرض ضريبة 5جنيه علي كل الخدمات والمستندات الحكومية فى مصر لصالح صندوق أسر الشهداء

1- راتب العاملين بالجهات العامة

2- راتب العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته

3- راتب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام

4- راتب العاملين فيما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة

5- راتب العاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل

6- فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية.

يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنوياً، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق على أن تُحصل هذه القيمة نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويصدر الوزير المختص – بحسب الأحوال – قرار بضوابط تحصيلها.

زعيم الأغلبية يعلن تبرع النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق دعم الشهداء