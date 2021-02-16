بعد مبادرة أشرف رشاد..دوت الخليج ينشر موارد صندوق صندوق أسر الشهداء فى مصر

انتهي مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تعديلات أخيرة علي قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، حيث يطبق القانون علي الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك.

زعيم الأغلبية يعلن تبرع النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق دعم الشهداء

المادة (9) من القانون تضمنت بأن تتكون موارد الصندوق من (5%) خمسة في المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لأحكام هذا قانون الصندوق .

الموارد تضم أيضا التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح وحصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة (7) من هذا القانون حيث تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات ،وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون حيث تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلافن وأيضا عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

تضم أيضا القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية، وما قد تخصصه له الدولة من موارد أخرى.

فرص عمل وشقق سكنية.. ماذا يقدم صندوق أسر الشهداء لضحايا العمليات الحربية والأمنية؟

أعلن زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء.وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون صندوق دعم شهداء الحرب والعمليات الإرهابية وأسرهم: هذا أقل ما نقدمه عرفانا لهؤلاء الشهداء على ما قدموه لصالح هذا الوطن.

من جانبه طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أخذ رأي النواب على مباردة النائب أشرف رشاد، بالتبرع بنصف رواتبهم لصالح صندوق دعم شهداء الوطن.

وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان (مصر الحديثة - حماة الوطن - الوفد - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الشعب الجمهوري - النور - الحرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين).وأكد ممثلي الهيئات البرلمانية، أن شهداء الوطن قدموا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

ووصف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مواقف الأعضاء وممثلي الهيئات البرلمانية، بأنه مظاهرة في حب الوطن.