صراع الحذاء الذهبي في أوروبا.. ليفاندوفيسكي يتصدر وصلاح ينافس وميسي خارج المنافسة

أحتل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي قائمة الحذاء الذهبي للموسم الحالي حتي الأن برصيد 25 هدفا، ويتواجد محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، ضمن أفضل 10 لاعبين بالقائمة، طبقا لموقع " ترانسفير ماركت" .

ويحتل ليفاندوفيسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صدارة ترتيب الكرة الذهبية برصيد 25 هدفا سجلهم هذا الموسم، وبأجمالي نقاط 50 نقطة، بينما جاء كاسبر جونكر، المحترف ضمن صفوف فريق جليمت الدنماركي، بالمركز الثاني للحذاء الذهبي برصيد 27، ولكن بإجمالي نقاط 40.5 نقطة.

ويقع أمحل بيليجرينو، لاعب كريستيان ساند الدنماركى، في المركز الثالث بقائمة الحذاء الذهبي برصيد 25 هدفا، وبإجمالي نقاط 37.5، بينما حل البرتغالى أندريه سيلفا لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني، في المركز الرابع بالقائمة برصيد 18 هدفا، وبإجمالي نقاط 37 نقطة.

محمد صلاح ضمن قائمة الحذاء الذهبي

وحل الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بالمركز الخامس لقائمة الحذاء الذهبي بإجمالي أهداف 17 هدفا، سجلهما الفرعون المصري مع النادي الإنجليزي هذا الموسم.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفا، كما عزز تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله لهدف في مباراة ليستر سيتي الماضية بالدوري الإنجليزي، كما يتصدر البولندي ليفاندوفيسكي قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 25 هدفا هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن ليفربول يخوض مباراة هامة أمام لايبزيج في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء الليلة.

تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم

ومن المقرر أن يدخل ليفربول اللقاء بشكيل يعلنه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - جوردان هندرسون - أوزان كاباك - آندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز - تياجو ألكانتارا - جيجي فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرت فيرمينو- ساديو ماني.

علي الجانب الأخر يلتقى برشلونة الإسباني بباريس سان جيرمان في دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة من مساء الليلة أيضا، بعد أخر لقاء جمع بين الثنائي بدوري أبطال أوروبا وأنتهت "بالريمونتدا" التاريخية لعشاق البرسا.