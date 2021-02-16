ابرز تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي عن مكافحة الإدمان ورعاية الأسرة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، عن الجهود التي تبذلها الوزارة في عدد من القضايا والملفات المؤثرة على حياة المصريين، والتي أبرزها: مشكلة الإدمان، والتدخين، بجانب علاقة الزيادة السكانية بارتفاع معدل الفقر بمصر، وغيرها من الأزمات التي تعمل الوزارة على محاربتها.

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وجاء ذلك خلال كلمتها بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع الطبي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير، بجانب افتتاحه لعدد من المشروعات بمختلف محافظات مصر عبر خدمة الفيديو كونفرانس.

دوت الخليج تستعرض أبرز تصريحات وزارة التضامن الإجتماعي حول جهود الوزارة خلال الفترة الماضية

المنيا وسوهاج أعلى المحافظات في نسب التدخين

. وجود علاقة مباشرة بين زيادة نسبة الفقر ونسبة تعاطي مخدرات، وأظهرت المسوحات التي أجرتها الوزارة أن المحافظات الأعلي فقرًا هي الأعلى نسبة في التدخين والإدمان بين أفرادها.

. ربط شبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، لمتابعة أحوال المصريين فى آن واحد.

. نسبة المدخنين فى مصر حاليا 27.9%، بعد أن كان 24% فى عام 2014.

. التدخين أصبح ثقافة بالريف رغم فقره.

. سجلت المنيا أعلى نسب في مؤشرات التدخين والتي وصلت لـ52% من تعداد السكان، وتلتها محافظة سوهاج.



أعلى المحافظات في تعاطي المخدرات

. سجلت محافظة سوهاج أعلى المحافظات في تعاطي المواد المخدرة، بنسبة وصلت لـ12.2%، فيما سجلت محافظة المنيا المرحلة الرابعة بالمؤشر، وهو ربط ما بين الفقر وما يسببه من زيادة سكانية وإدمان وتعاطي للمخدرات.

. استفادة حوالي 400 ألف شخص من برنامج علاج الإدمان خلال 3 سنوات.

. خضوع 300 ألف موظف للكشف عن تعاطى المخدرات.

. مراكز علاج الإدمان على مستوى الجمهورية بلغت 26 مركزًا علاجيًا فى 17 محافظة، تخضع جميعها للمعايير الصحية.

. جار العمل على افتتاح مراكز لعلاج الإدمان في البحر الأحمر ومطروح.

خطة لإدراج علاج الإدمان ومخاطره بالمناهج الدراسية

. موافقة الرئيس السيسى على خطة مصر لمكافحة الإدمان خلال 5 سنوات قادمة، والتي تأتي بالتعاون مع الجامعة العربية لمكافحة الإدمان.

. نشر متطوعين في 1000 مركز شباب و17 ألف مدرسة و14 جامعة لمكافحة الإدمان.

. توفير 3 مراكز لعلاج الإدمان فى البحر الأحمر وبور فؤاد.

. تطمح الوزارة إلى إدراج علاج الإدمان ضمن المناهج الدراسية للتوعية من خطورته.

جهود وزارة التضامن الإجتماعي في قضية الزيادة السكانية

. تعاون حوالي 108 من الجمعيات مع وزارة التضامن في مبادرة "2 كفاية" المرتبطة بالزيادة السكانية.

. قيام الوزارة خلال الفترة الماضية على تمكين المواطنين من العيش الكريم من خلال سياسات اجتماعية عادلة.

. إتاحة الخدمات الاجتماعية فى جميع المحافظات، وتدخلات صحية من الوزارة في حياة الأطفال صحيًا منذ اليوم الأول وحتى الـ1000 يوم الأول.

. ربط الدعم النقدى للأسر بشرط إلحاقهم بالمدارس.

. وجود قاعدة بيانات كاملة للاستفادة منها في برامج توعية الأسرة والحماية الاجتماعية.