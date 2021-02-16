مد فترة تلقى طلبات تعويضات متضررى النوبة حتى 3 مارس

جاء ذلك بالإشارة إلى قرار اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضررى النوبة بفتح باب المرحلة الثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021.
وتابع وزير شؤون المجالس النيابية وفقا لبيان صحفى، أن القرار يأتى للإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقى طلبات تحديد الرغبة المنتشرة فى محافظة أسوان، واستجابة للطلبات التى تلقتها اللجنة بمد فترة تلقى طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.
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