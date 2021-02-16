محافظة الجيزة تنشر 497 سيارة شفط ومعدة للتعامل السريع مع هطول الأمطار

جدة - نرمين السيد - رفعت محافظة الجيزة، درجة الاستعداد القصوى ونشرت 497 معدة متنوعة الأحجام والاستخدامات ما بين شفاطات مياه ولوادر وسيارات مدعمه بمواتير شفط وغيرها للتعامل السريع مع أى سقوط محتمل للأمطار .





ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، بالتعامل السريع مع أى تجمعات لمياه الأمطار وذلك فى ضوء احتمالية تعرض المحافظة لموجات من التقلبات الجوية وهطول الأمطار بالعديد من المناطق وفقاً للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد على مدار اليوم بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف الأمطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع لرفع أى تراكمات للأمطار على الفور من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير والتى ضمت 202 نقطة حيوية شملت المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أى معوقات وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.