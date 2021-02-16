سامح شكرى: الأمم المتحدة شريك أساسى للتنمية فى مصر 

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى رحب بالمنسق المقيم للأمم المتحدة بمناسبة توليها منصبها الجديد، وأعرب عن تطلع الجانب المصرى للتنسيق والتعاون معها، مثمناً جهود الأمم المتحدة كشريك أساسى للتنمية فى مصر والمشاريع التنموية القائمة بين الطرفين، والتى تسهم فى دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أشار إلى الدور النشط الذى قامت به مصر، بالتعاون مع العديد من الشركاء، لإطلاق مبادرات تهدف لتفعيل العمل الدولى متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع التركيز على الاحتياجات التنموية لشعوب الدول النامية والأكثر احتياجاً.

من جانبها، أعربت المنسق المقيم عن سعادتها باستلام مهام منصبها الجديد، وتطلعها لتكثيف التعاون مع كافة وزارات وأجهزة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وأشادت بعدد من المبادرات المصرية التنموية التى قامت الحكومة بتطبيقها مؤخراً، وبتعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا على المستوى الوطنى.