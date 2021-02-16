بطريرك الكاثوليك يستقبل السفير البلجيكى بمصر وحرمه

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم الثلاثاء، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، السفير فرانسوا كورنيه دلزيوس، السفير البلجيكى بمصر، وحرمه، والمستشار لودو روشيت، وحرمه، وذلك بالمقر البطريركى بكوبرى القبة.





شارك فى الاستقبال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، كما حضر الاجتماع أيضًا الأب باسكوالى، سكرتير صاحب الغبطة، حيث يأتى ذلك فى إطار بحث سبل التعاون المشترك من الناحية الإعلامية والثقافية بين الكنيسة الكاثوليكية والسفارة البلجيكية. وفى نهاية الاجتماع، أهدى السفير البلجيكى البطريرك هدية تذكارية، هذا واختتم اللقاء بالتقاط الصورة التذكارية.

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