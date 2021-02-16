وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما يناسب الوضع الحالى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة لم ترسل مواصفات امتحان طلاب النقل للمديريات بعد، قائلا فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء: "أرجو أن تتركوا لنا تصميم الامتحانات ونظم التقييم اللتى تتناسب مع الوضع الحالى ولنقلل الجدل ونتجه إلى العمل لأن العمل ضخم ولا نستطيع أن نتركه للرد على أسئلة لا تنتهى ليلا نهارا تمنياتى بالتوفيق وإن شاء الله تسير كل الأمور على ما يرام وسوف نعلن التفاصيل تباعا.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي:

تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2020/2021 واستكمال العام الدراسى وبدء اختبارات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.

بالنسبة لامتحان الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي.. سيتم عقد امتحان واحد فقط فى شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.

الصفوف الأول والثانى الثانوى .. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون فى شهر فبراير وإلكترونية فى لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى (مارس وإبريل ومايو).

امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون فى يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدي.

كما أصدر وزير التربية والتعليم عدد من القرارات كالتالي:

قرار1: يتم عقد امتحانات الترم الأول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية فى نهاية العام.

قرار 2: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.

قرار 3: عودة الحضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما فى الترم الأول] بدءا من الأربعاء 10 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية فى المدارس. "الغياب الاختيارى يقتضى إقرار رسمى من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية".

قرار 4: من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمى للإدارة التعليمية.

قرار 5 - أ: امتحانات ورقية مجمعة فى آخر كل شهر فى المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بديلاً عن امتحانات الترم الثاني.

قرار 5 – ب: وكذلك امتحانات إلكترونية (من المنزل) فى آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلاً عن امتحانات الترم الثاني.

قرار 6: امتحان إلكترونى تجريبى للصف الثالث الثانوى فى شهر إبريل القادم من المنزل.

قرار 7: يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.

قرار 8: امتحانات أبناؤنا فى الخارج والتعليم الفنى سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.

قرار 9: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب فى لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

قرار 10: الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).

قرار 11: تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجاري.