مدبولي يتفقد أكاديمية مصر للطيران للتدريب

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكاديمية مصر للطيران للتدريب، رافقه وزير الطيران. واستمع مدبولي لشرح حول عمل اكاديمية مصر للطيران ، وكيفية حصولها على أحدث جهاز للطيران التمثيلي. كما يشهد بدء تشغيل جهاز الطيران التمثيلى والمحاكاة لطراز الطائرة ايرباص A320 neo وكان قد حصلت أكاديمية الشركة للتدريب على أحدث جهاز للطيران التمثيلي، والذي انضم إليها من طراز الإيرباص A320 Neo ، و حصل على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA مستوى التأهيل"D" ، وهو مستوي أعلي من (FSTD) ليدخل الخدمة ويصبح جاهزًا لاستقبال تدريب أطقم الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك هذا الطراز .

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