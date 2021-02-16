أمطار ورياح شديدة تضربان كوبري قصر النيل ووسط البلد

واصلت موجة من الطقس السيئ تضرب شوارع القاهرة، الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت منطقتي وسط البلد ورمسيس أمطار خفيفة منذ صباح اليوم خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.

رصدت عدسة دوت الخليج اوضاع الطقس في كوبري قصر النيل ووسط البلد.

وأصدرت إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، تحذر فيه من اضطراب الملاحة البحرية هناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار.