الأنبا دانيال لطفى يترأس اجتماع لجنة التعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية

عقدت لجنة التعليم المسيحي بالكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر اجتماعها على مدى يومين بحضور نيافة الأنبا دانيال لطفى رئيس اللجنة.

ونظمت لجنة التعليم المسيحي دورة تدريبية، لإعداد كتاب الخادم في المرحلة الابتدائية، بمشاركة خدام إيبارشيات أسيوط والمنيا وأبو قرقاص، يومي الخميس والجمعة، الموافق الحادي عشر والثاني عشر من فبراير الجارى، لتحضير كتاب الخادم للصف الرابع والخامس الابتدائي.

كما عقدت اللجنة أيضًا دورة تدريبية لخدام إيبارشيتي سوهاج والأقصر، يومي الثاني عشر والثالث عشر من فبراير الجارى، وذلك لتحضير كتاب الخادم للصف السادس الابتدائي.

وتهدف الدورة التدريبية إلى مساهمة الإيبارشيات في تحضير مناهج موحّدة على مستوى الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وتوحيد طريقة إعداد كتاب الخادم من خلال اتباع نقاط محددة للتحضير.

عُقد التدريب في دار الضيافة بكاتدرائية "أم المحبة الإلهية" بأسيوط، حيث قام بالتدريب مدرسين من معهد التربية الدينية بالقاهرة، من مسؤولي الفرقة الرابعة، الأستاذة دعاء مرتجي، والأستاذ هاني مفيد، والأستاذة شيرين لويس متخصصة في مجال علم النفس، كما تم التدريب على خطوات تحضير اللقاء الديني (العنوان - إلى خادم الكلمة - الفكرة الأساسية - الهدف - نقاط تربوية)، وذلك من خلال تحضير لقاء في مجموعات عن المعجزات وآخر عن الأمثال.

كما تمّ عرض أهم الخصائص السنية لهذه المرحلة، بلغ عدد الحضور من الخدام في التدريب الأول خمسة وأربعين خادما وفي الندوة الثانية خمسة وعشرين خادما،. وكذلك شارك بعض الآباء الكهنة من مسؤولي المكاتب، وبعض الأخوات الراهبات المشاركات في خدمة التعليم المسيحي.

واتسم اللقاء بالجدية ورغبة الجميع في التعاون، والمشاركة الفعالة في إعداد مناهج موحّدة. في الختام، شكر صاحب النيافة الجميع على تعاونهم في مجال خدمة التعليم المسيحي، ولا سيما إعداد المناهج.

استقبل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، السفير فرانسوا كورنيه دلزيوس، السفير البلجيكي بمصر، والسيدة قرينته، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

شارك في الاستقبال صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، كما حضر الإجتماع أيضًا الأب باسكوالي، سكرتير صاحب الغبطة، حيث يأتي ذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك من الناحية الإعلامية والثقافية بين الكنيسة الكاثوليكية والسفارة البلجيكية.

وفي نهاية الاجتماع، أهدى السفير البلجيكي غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق هدية تذكارية، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية في اجواء من البهجة.