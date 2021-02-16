فتح باب التقدم لجائزة فيليكس هوفويت بوانيى لليونسكو للسعى إلى السلام 2021

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - الكسو - ايسيسكو"، فتح باب التقدم لنيل جائزة "فيليكس هوفويت بوانيى" لليونسكو للسعى إلى السلام لعام 2021.





وتهدف الجائزة التى تأسست عام 1989 إلى تكريم الأفراد الأحياء والهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة التى قدمت مساهمة كبيرة فى تعزيز السلام أو السعى والحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.

وتمنح الجائزة كل عامين "مرشح واحد أو أكثر"، وتبلغ قيمتها 150 ألف دولار، تقسم بالتساوى بين الفائزين "بحد أقصى 3 فائزين".

ومن شروط الحصول على الجائزة:

- تقديم إسهامات كبيرة فى تعزيز السلام أو السعب إليه أو صونه أو الحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.



- تمتع المرشحين بسمعة دولية.

- التزام المرشحين، وأن يكون عملهم فى مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة السلام، بغض النظر عن أى اعتبارات عرقية وسياسية ودينية.

ومن المقرر أن ترسل الترشيحات إلى اللجنة الوطنية المصرية قبل يوم 25 فبراير 2021، على البريد الإلكترونى التالى:

[email protected]، [email protected]