وتهدف الجائزة التى تأسست عام 1989 إلى تكريم الأفراد الأحياء والهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة التى قدمت مساهمة كبيرة فى تعزيز السلام أو السعى والحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.
وتمنح الجائزة كل عامين "مرشح واحد أو أكثر"، وتبلغ قيمتها 150 ألف دولار، تقسم بالتساوى بين الفائزين "بحد أقصى 3 فائزين".
ومن شروط الحصول على الجائزة:
- تقديم إسهامات كبيرة فى تعزيز السلام أو السعب إليه أو صونه أو الحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.
- تمتع المرشحين بسمعة دولية.
- التزام المرشحين، وأن يكون عملهم فى مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة السلام، بغض النظر عن أى اعتبارات عرقية وسياسية ودينية.
ومن المقرر أن ترسل الترشيحات إلى اللجنة الوطنية المصرية قبل يوم 25 فبراير 2021، على البريد الإلكترونى التالى:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التقدم لجائزة فيليكس هوفويت بوانيى لليونسكو للسعى إلى السلام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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