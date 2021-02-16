برلمانية تطالب وزير الزراعة بحظر الاتجار فى حبوب الغلال

جدة - نرمين السيد - تقدمت الدكتورة مرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لتنفيذ القوانين الصادرة وتفعيلها وتنفيذ توصيات وزارة الصحة بحظر انتشار حبوب الغلال السامة، المستخدمة فى الانتحار.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن حبوب الغلال صارت تستخدم كوسيلة للانتحار، ما يمثل كارثة، رغم أن الاستخدام الأساسى لها فى تخزين القمح للقضاء على الحشرات، لكنها تقضى على أرواح المئات من المصريين أغلبهم من الأطفال والشباب إذ إنها أسهل وأرخص وسيلة "للانتحار". يذكر أن المادة السامة الموجودة فى حبوب الغلال تدمر الجهاز التنفسى، بانبعاث غاز الفوسفين، الذى يسبب فشلًا سريعًا فى كل أجهزة الجسم، خصوصًا فى حالة تناول الماء كمحاولة من الأهل لإسعاف الشخص، ليزداد امتصاص هذا الغاز بشدة مسرعا فى عملية تنفيذ الإعدام الذى يحصد أرواح المئات كل عام.

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