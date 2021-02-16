سليمان وهدان: إعداد قوانين تساهم فى التخفيف عن المواطن

جدة - نرمين السيد - ترأس النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد اجتماع الهيئة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب عقب الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة بمجلس النواب، واستعرض عدد من الملفات التنظيمية الهامة داخل الجلسات وأداء النواب داخل البرلمان.





وشدد وهدان خلال الاجتماع على التأكيد بالالتزام بثوابت الوفد الوطنية فى الأداء البرلمانى ودعم الدولة الوطنية، والتاكيد على عقد اجتماعات دورية للنواب لمتابعة أداء النواب وكيفية التعاطى، مع عدد من الملفات والقوانين المعروضة على مجلس النواب.

وتابع وهدان على ضرورة تفعيل النظام المؤسسى للحزب وشدد على ضرورة الترابط الحزبى بين أعضاء الهيئة البرلمانية والتمثيل الجيد للحزب تحت قبة البرلمان.

ولفت وهدان إلى الاجتماع أن تطرق إلى اعتماد الهيئة الوفدية لعدد من مشروعات القوانين الذى ستتقدم بها الهيئة خلال دور الانعقاد الحالى، وكذلك إعداد عدد من الدراسات والروى فى عدد من القضايا التى تساهم فى التخفيف على المواطن المصرى ودعم الدولة الوطنية الحديثة.