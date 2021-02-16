تنفيذا لتوجيه السيسى.. تغيير اسم عزبة الهجانة إلى مدينة الأمل

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة المحافظ خالد عبد العال، اليوم، على إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة عزبة الهجانة، تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وجاء توجيه الرئيس السيسى بتغيير الاسم استجابة لرغبة الأهالى، عقب الزيارة التى قام بها للمنطقة وبصحبته رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحافظ القاهرة. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الزيارة باستمرار جهود تطوير المنطقة من الجوانب كافة، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خصوصا ما يتعلق بالطرق والخدمات ليعكس مساعى تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.

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