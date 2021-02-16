مدبولى يشهد بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلى بأكاديمية مصر للطيران

جدة - نرمين السيد - وألقى رئيس الوزراء كلمة، عبر خلالها عن سعادته بحضور هذا الحدث المهم، الذى يتمثل فى تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلى من طراز (الإيرباص A320Neo)، ويعد أحد المشروعات الكبرى التى سيتم افتتاحها خلال العام الحالى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كما قدم الشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى على جهودهم وما تحقق من إنجازات فى ظل تحديات تعتبر هى الأصعب فى تاريخ الطيران المدنى بالعالم أجمع، وذلك بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأشاد رئيس الوزراء، فى الوقت نفسه، بجهود الوزارة فى تطبيق التدابير الاحترازية بجميع المطارات، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات من خلال الرحلات الاستثنائية لإعادة العالقين من أبنائنا بالخارج، وكذلك الحصول على شهادة وخاتم الاعتماد الصحى للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولى ACI.

وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الجهود بدأت تؤتى ثمارها على أرض الواقع، من خلال فتح أبواب التعاون مع قارة إفريقيا، ولا سيما فى دول مثل: غانا، والسودان، وجنوب السودان، وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والدمج، والتحول الرقمى، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، وجهود تخفيض أسعار التذاكر الداخلية، من خلال المبادرات المختلفة بالاتفاق مع وزارة السياحة والآثار مثل "مبادرة شَتِّى فى مصر".

وفى ختام كلمته، كرر رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع المسئولين فى وزارة الطيران المدنى، مؤكدا أنهم كانوا نموذجا مشرفا لمصر أثناء استضافة بطولة العالم لكرة اليد للرجال، الأمر الذى أسهم فى نجاح تنظيم البطولة بشكل لائق أمام العالم، وكان دليلاً فى الوقت نفسه على قدرة الدولة المصرية واستعدادها لاستضافة أى حدث دولى، بما يضع مكانها دوما فى الصدارة.

كما ألقى وزير الطيران المدنى كلمة تحدث خلالها عن الدور المهم، الذى تقوم به الأكاديمية فى مجال التدريب، باعتبارها مركزاً للكفاءات والخبرات المتخصصة والتى تجمع بين التأهيل العلمى والخبرات التطبيقية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تضم أحدث الأجهزة والأنظمة المستخدمة بمعامل التدريب، وكذلك أجهزة الطيران التمثيلى المتطورة؛ حيث تمتلك الأكاديمية عددا من أجهزة الطيران التمثيلى لمختلف الطرازات، فضلاً عن حصولها على العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية من المنظمات الدولية، على رأسها المنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO)، كما تقدم برامجها التدريبية للعديد من متدربى الدول الشقيقة بمنطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أشار الطيار محمد منار عنبه إلى أن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلي يعتبر بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد، ويعكس فى الوقت نفسه اهتمام الوزارة بالتوسع والسعى للحصول على حصة تسويقية جديدة؛ بهدف المنافسة فى مجالات تدريب الطيران المختلفة، واستهداف شركات طيران جديدة للاستفادة من إمكانيات الأكاديمية في هذا المجال بين دول الجوار.

وفى الوقت نفسه، استمع رئيس الوزراء لكلمة ألقاها الطيار عبدالهادى الشقنقيرى، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، تحدث خلالها عن نشأة الأكاديمية، مشيرا إلى أن قطاع التدريب بشركة مصر للطيران أنشئ فى أواخر السبعينيات، وتم تغيير المسمى إلى مركز تدريب مصر للطيران فى عام 2002، وقال: نظرا للتطور السريع فى مجال تدريب الطيران وزيادة الأنشطة التدريبية تم تغيير المسمى إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى عام 2017، لتضم عدة مراكز تدريبية متخصصة فى مختلف مجالات تدريب النقل الجوى.

كما تحدث الطيار عبد الهادى الشقنقيرى عن دور الأكاديمية فى توفير أحدث نماذج التدريب فى مجال الطيران، لافتا إلى توافر عدد كبير من الفصول الدراسية بمختلف السعات تغطى كافة الأنشطة التدريبية، كما يوجد فصول مجهزة للتدريب النظرى للطيارين، وغيرها.

عقب ذلك، تجول رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه فى أرجاء الأكاديمية لتفقد فصول التدريب بها، والتى كان من بينها فصل تدريب الطيارين، وفصل تدريب الموارد البشرية، كما تفقد جهاز محاكاة الطيران "السميليتور" لطراز الطائرة الجديد (إيرباص A320 )، وخلال ذلك شاهد الدكتور مصطفى مدبولى تجربة الطيران فى جهاز المحاكاة الجديد، كما تفقد غرفة تدريب الطيران الثابت للطائرات طراز بيونج 800/737، وطراز بيونج 777، إلى جانب تفقد مركز تدريب طوارئ الإخلاء والخدمة الجوية.

وفى ختام جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى المسئولين بوزارة الطيران المدنى ضرورة استكمال خطة الوزارة فى النهوض والتطوير الشامل، والعمل الجاد والمتواصل؛ من أجل استمرار التقدم والنجاح.