جدة - نرمين السيد - ثمنت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من المشروعات القومية والطبية فى محافظة الإسماعيلية، مؤكدة أنها خطوة جيدة لاستكمال مسيرة تطوير قطاع الصحة والبنية التحتية.





وقالت النائبة، فى بيان اليوم، إن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس اليوم تستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون مواطن، من خلال 12 مستشفى و54 مركزًا ووحدة صحية، بتكلفة 10.2 مليار جنيه، كما تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، إلى جانب قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تدعم المواطن من خلال تقليل فترات الانتظار ومنع استغلال المواطنين وتخفيف العبء المادى عنهم، مشيرة إلى أن القطاع الصحى فى عهد السيسى شهد طفرة كبيرة وتحسن ملموس وهو ما يأتى ضمن خطة الدولة لتحقيق الإصلاح الصحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية: القطاع الصحى فى عهد السيسى شهد طفرة كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.