محافظ القاهرة: لا هدم للمبانى التاريخية بالجمالية والدرب الأحمر والخليفة

جاء ذلك خلال ترأس خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة رفع المخلفات الناتجة عن ازالة المناطق العشوائية أولا بأول للحفاظ على الشكل الحضارى للعاصمة، مشيرا إلى ضرورة وجود جدول زمنى محدد مع مقاولى الأحياء لرفع هذه المخلفات.
ووجه المحافظ نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات لإخلاء الوحدات السكنية التى تحولت إلى مخازن للمواد الخطرة خاصة بمنطقة وسط البلد والتى يمثل وجودها خطورة شديدة وسط الكتلة السكنية وتتسبب قى حدوث الحرائق.
كما طالب المحافظ بمراجعة كل قرارات الإزالة والتنكيس الخاصة بالمبانى الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذ الازالات الخاصة بها.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع القائمين على تنفيذ المشروعات التى يتم تنفيذها بالحى من أجل إعادة الشئ لاصله مع إعداد تقرير شهرى بما تم من إنجازات فى تطوير الميادين والشوارع داخل الحى.
وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء والنواب بالتنسيق مع شرطة المرافق لإعادة فتح الجراجات اسفل العقارات المستخدمة فى غير الغرض المخصص لها لتحقيق الانضباط المرورى بالشوارع فى ظل التطوير الذى تشهده العاصمة كما وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالديوان العام والأحياء تضم كافة الملفات والموضوعات الخاصة بالمحافظة لمواكبة التطوير الكبير فى ملف التحول الرقمى والذى تسير فيه الدولة بخطى واسعة نحو الميكنة.
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