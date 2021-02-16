وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم الجديدة للأمم المتحدة بالقاهرة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 16 فبراير الجاري، المنسق المقيم الجديدة للأمم المتحدة بالقاهرة "إلينا بانوفا".

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري رحب بالمنسق المقيم للأمم المتحدة بمناسبة توليها منصبها الجديد، وأعرب عن تطلع الجانب المصري للتنسيق والتعاون معها، مثمناً جهود الأمم المتحدة كشريك أساسي للتنمية في مصر والمشاريع التنموية القائمة بين الطرفين، والتي تسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى الدور النشط الذي قامت به مصر، بالتعاون مع العديد من الشركاء، لإطلاق مبادرات تهدف لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع التركيز على الاحتياجات التنموية لشعوب الدول النامية والأكثر احتياجاً.

من جانبها، أعربت المنسق المقيم عن سعادتها باستلام مهام منصبها الجديد، وتطلعها لتكثيف التعاون مع كافة وزارات وأجهزة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وأشادت بعدد من المبادرات المصرية التنموية التي قامت الحكومة بتطبيقها مؤخراً، وبتعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا على المستوى الوطني.