وكالة سفر إيطالية: شرم الشيخ أفضل الوجهات السياحية في 2021

نشرت صحيفة comunicati stampa الإيطالية تقريرا صحفيا أشارت خلاله إلى اختيار وكالة السياحة والسفر "استرولاب" " Astrolabe" مدينة شرم الشيخ أفضل الوجهات السياحية للسفر إليها خلال عام 2021.

كما أشارت وكالة السياحة والسفر "استرولاب" وفقا لما ورد بالتقرير الصحفي إلى أن مدينة شرم الشيخ واحدة من أكثر الوجهات شهرة وشعبية، وقضاء الإجازة بها سوف يجعل زائريها يعيشون تجربة سياحية فريدة ومميزة، حيث أنهم سيودون دائما عند زيارتها تكرار الزيارة مرات عديدة.

وأشارت وكالة السياحة والسفر "استرولاب" أيضا إلى كل ما يجب أن يعرفه السائح عن مدينة شرم الشيخ قبل السفر إليها، مشيرا الي أنها وجهة سياحية آمنة، كما أن السائح سيتمكن عند قضاء إجازته بالمدينة من الاستمتاع بالأماكن الساحرة بها وبالجو الدافئ والشواطئ الرملية المشمسة والطبيعة الخلابة والمياة الفيروزية الصافية، بالإضافة إلى الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة.

كما يمكن للزائرين أيضا زيارة متحف شرم الشيخ للتعرف علي الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى القيام بجولة بشوارع المدينة وبالسوق السياحي والتعرف على المنتجات اليدوية التراثية التي تشتهر بها سيناء، والاستمتاع بمشاهدة السماء الصافية الممتلئة بالنجوم.