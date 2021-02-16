وزير الطيران: أكاديمية مصر للطيران تضم أحدث الأجهزة والأنظمة المستخدمة بمعامل التدريب

أكد الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، على الدور المهم، الذي تقوم به أكاديمية مصر للطيران في مجال التدريب، باعتبارها مركزًا للكفاءات والخبرات المتخصصة والتي تجمع بين التأهيل العلمي والخبرات التطبيقية.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير بمناسبة بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز "الإيرباص A320Neo"، باكاديمية مصر للطيران بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح "منار" أن الأكاديمية تضم أحدث الأجهزة والأنظمة المستخدمة بمعامل التدريب، وكذلك أجهزة الطيران التمثيلي المتطورة؛ حيث تمتلك الأكاديمية عددا من أجهزة الطيران التمثيلي لمختلف الطرازات، فضلًا عن حصولها على العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية من المنظمات الدولية، على رأسها المنظمة الدولية للطيران المدني "ICAO"، كما تقدم برامجها التدريبية للعديد من متدربي الدول الشقيقة بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار وزير الطيران إلى أن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة من الطيران التمثيلي يعتبر بمثابة دعم كبير للأكاديمية لجذب عملاء جدد، ويعكس في الوقت نفسه اهتمام الوزارة بالتوسع والسعي للحصول على حصة تسويقية جديدة؛ بهدف المنافسة في مجالات تدريب الطيران المختلفة، واستهداف شركات طيران جديدة للاستفادة من إمكانيات الأكاديمية في هذا المجال بين دول الجوار.

واستمع رئيس الوزراء إلى كلمة ألقاها الطيار عبدالهادي الشقنقيري، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، تحدث خلالها عن نشأة الأكاديمية، مشيرا إلى أن قطاع التدريب بشركة مصر للطيران أنشئ في أواخر السبعينيات، وتم تغيير المسمى إلى مركز تدريب مصر للطيران في عام ٢٠٠٢.

وقال: نظرا للتطور السريع في مجال تدريب الطيران و زيادة الأنشطة التدريبية تم تغيير المسمى إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب في عام ٢٠١٧، لتضم عدة مراكز تدريبية متخصصة في مختلف مجالات تدريب النقل الجوي.

كما تحدث الطيار عبد الهادي الشقنقيري عن دور الأكاديمية في توفير أحدث نماذج التدريب في مجال الطيران، لافتا إلى توافر عدد كبير من الفصول الدراسية بمختلف السعات تغطي كافة الأنشطة التدريبية، كما يوجد فصول مجهزة للتدريب النظري للطيارين، وغيرها.