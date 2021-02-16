ديفيد ألابا يعلن عن وجهته القادمة قبل نهاية مشواره مع بايرن ميونخ

يودع ديفيد ألابا النمساوي لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني بطل البوندسليجا، بعد مسيرة كروية حافلة بالألقاب مع البافاري، في الدوري الأبطال والدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، وكأس العالم للأندية.

وهذا القرار النهائي بالنسبة للمدافع الدولي النمساوي والذي جاء بعد مسلسل طويل حول مستقبله مع الفريق البافاري ما بين تجديد عقده أو الرحيل إلى أحد كبار أوروبا الآخرين.

الحقيقة هي أن دافيد ألابا سيغادر بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الحالي، وهذا ما أعلنه رسميًا صباح اليوم ليقوم بتوديع الفريق البافاري وإعلان نهاية مسيرته مع بطل أوروبا والعالم.

يعتبر فريق ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع ألابا الصيف المقبل، لكن وفقًا للصورة والمستجدات، هناك أيضًا اهتمام كبير يأتي من إنجلترا، وتحديدًا من قبل تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي

وكيل ديفيد ألابا ينتظر حاليًا عروضًا جديدة من إنجلترا، في غضون ذلك، حيث يفكر اللاعب نفسه في بتحقيق حلمه باللعب في إسبانيا مقابل عرض أفضل من الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه يريد إنهاء مسيرتة الكروية داخل الليجا الإسبانية.

كما أكدت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن النادي الذي يعد المنافس الرئيسي لريال مدريد على ضم ألابا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي هو تشيلسي وفقًا لأغلب المصادر.

في حين يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد تسعة وأربعين نقطة، من خلال 21 مباراة،فاز فيها 15 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر أثنين، وسجل 61 هدف، في حين تلقت شباكة 29 هدف.

يذكر أن العملاق البافاري قد فاز ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز في نصف النهائي على النادي الأأهلي بنتيجة 2-0، ثم على فريق تيجريس المكسيكي في مباراة النهائي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، لكي يحقق السداسية التاريخية .



يذكر أن ديفيد ألابا أحد أهم عناصر فريق بايرن ميونخ، وأن سبب عدم تجديد تعاقد اللاعب مع فريقة هو طلب الحصول علي مبلغ مالي أكبر، وهو ما تراه إدارة الفريق البافاري أكثر من إمكانياتة خاصة أن إقترب من بلوغ سن ال30 ويشارك اللاعب في مركز قلب الدفاع حاليا مع فريقة.