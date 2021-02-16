بالتردد.. كيف تشاهد مباراة الأهلي والمريخ بدوري الأبطال "مجانا"

يفتتح الأهلي مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام المريخ السوداني في أولى مباريات الفريق بعد العودة من كأس العالم للأندية، والحصول علي برونزية مونديال الأندية.

وتقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، علي ملعب القاهرة الدولى، وبإدارة تحكيمية للحكم الزامبي سيكاوزي.

تردد قناة مكسبي علي النايل سات

وأعلنت قناة مكسبي المفتوحة عبر النايل سات بث أحداث المباراة بين الأهلي والمريخ السوادني في إطار دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويمكنك إستقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات علي التردد التالي:

جودة القمر الصناعي: نايل سات sd أو hd

تردد القناة : 11411 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح: 4/3.

وكانت القناة قد بثت أحداث مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في أولى مبارايات الفريق الأبيض بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت شبكة قنوات Bein sport عن نقل أحداث اللقاء بين الأهلي والمريخ عبر3 منصات مختلفة، بالإضافة لـ 3 قنوات أخرى تذيع اللقاء.

وأعلنت مجموعة قنوات Bein sport بث المواجهة بين الأهلي والمريخ عبر bein sport hd 7، بتعليق صوتي للمعلق التونسي عصام الشوالي.

كما تنقل beIN Sports Fr 4 HD max أحداث المباراة في تمام التاسعة بين الأهلي والمريخ، بتعليق صوتي أجنبي.

كما أكدت الشبكة بث أحداث اللقاء بين الأهلي والمريخ عبر المنصة الإلكترونية beIN Sports Connect، وهي خدمة عبر شبكة الإنترنت من أجل إتاحة الفرصة للمتابعين خارج المنزل متابعة المباراة.

وأعلنت قنوات on time sport عن بث مباراة الليلة بين الأهلي والمريخ، عبر التردد الأرضي للقناة وبتعليق صوتي مصري.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي بتشكيل مختلف عن المباريات الماضية بسبب الغيابات الكثيرة داخل المارد الأحمر خلال مشاركات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية بينما تشهد التشكيلة دخول محمود وحيد للقاء أساسيا بعد غياب علي معلول وأيمن أشرف عن قائمة القلعة الحمراء لمواجهة بطل السودان :

تشكيل مباراة الأهلي والمريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: أجاي – أقفشة - محمد شريف - والتر بواليا.