دوت الخليج يكشف حقيقة قرابة مروة عيد ونجم الزمالك أحمد عبد الملك

تعتبر اللاعبة مروة عيد عبد الملك لاعبة نادي نيس الفرنسي لكرة اليد حديث الشارع المصري الكروي بسبب حملة التنمر التي تعرضت لها اللاعبة خلال الأيام الماضية، بسبب إستعانة المخرج الزملكاوي مايكل أيوب ببعض من صورها مع فريقها الفرنسي والتنمر عليها وعلي شكلها بحجة أنها تنمرت من قبل علي لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

تتسائل الجماهير دائما وتتحدث علي صلة القرابة بين مروة عيد عبد الملك وأحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، وأن الأمر فقط هو تشابة في الأسماء فقط، وتحدث أحمد عيد لاعب الزمالك السابق علي هذا الأمر وقام بكتابة تغريدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقال " فكرة التنمر علي الشكل أو اللون أو اي تفاصيل في البني آدم الي هو خلقة ربنا بالنسبالي أحقر حاجة موجودة حاليًا حتى لو الشخص ده يستحق وعمل نفس الموضوع ومحدش بيحاسب حد انت وأنا وهو وهي كله هيتحاسب في الآخر، أتعيب الخالق أم المخلوق، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ»

وجه المقارنة بين الثنائي بسبب تشابه الأسماء القوي، ومن المعروف دائما أن هناك حاله غضب أيضا من بعض جماهير الأهلي تجاه أحمد عيد عبد الملعب بسبب إسقاطاتة الدائمة علي لاعبي الأهلي وإدارتة حال حدوث أي خسارة.

أحمد عيد عبد الملك هو الآخر تعرض لحملات تنمر كثيرة بسبب هجومة الدائم علي النادي الأهلي، مما دفع الجماهير بتوجية له الإتهامات بإثارة الفتنة وأن ما يحدث منهم هو فقط رد فعل علي ما حدث من لاعب الزمالك السابق.

من الممكن الإستفادة من تشابة الأسماء بين مروة عيد عبد الملك وأحمد عيد عبد الملك وإنهاء حاله الشحن الجماهيري بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك عبر منصات السوشيال ميديا، ومن المعروف أن جماهير الأهلي تدعم مروة عيد لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي سابقا وفريق نيس الفرنسي حاليا، وأحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق والذي لديه مساندة جماهيرية كبيرة عبر السوشيال ميديا من جماهير نادي الزمالك.

يذكر أن مروة عيد عبد الملك تعرضت للتنمر خلال الأيام الماضية بعد قيام مايكل أيوب المخرج بقناة الزمالك بنشر صور خاصة بها وشحن الجماهير ضدها بسبب الهجوم علي شيكابالا.