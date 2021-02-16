الكنيسة الأرثوذكسية تعلق على فيلم السرب: من الرائع توثيق تلك الأحداث الهامة

حرصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على إبداء إعجابها بتقديم فيلم كالـ "السرب"، الذي يسرد العمل الإرهابي الغادر الذي قامت به داعش بذبح 21 قبطيًا في ليبيا عام 2015، معتبرة توثيق تلك الأحداث الهامة في تاريخ السينما، ويعتبر منارة للأجيال القادمة.

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وقال المتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر القس بولس حليم :"الشيء الرائع أن توثق هذه الأحداث الهامة، والتي تسطر تاريخ البطولات المصرية حتى تكون منارة للأجيال القادمة، يستقون منها البطولات والمبادئ والقيم التي يتحلى بها الشعب المصري، إيمانًا بالوطن والوطنية والمواطنة".

الرئيس السيسي أخذ بثأر 21 قبطي تم ذبحهم بأيادي الإرهاب الغادر

واستعاد حليم ما حدث عقب تلك الأحداث من قبل القيادة السياسية وقال: "السيسي لم يخرج على شعب مصر وقتها، إلا بعدما ثأر لدماء الشهداء المصريين في ليبيا، الذين راحوا ضحية الإرهاب الغادر، وقام بتعزية الشعب المصري، وأعلن الأخذ بالثأر، وأن المواقع البالغة 13 موقعًا تمت إصابة الأهداف بها بنسبة 100%".

وتابع المتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر:"مصر لا تعتدى على أحد وإنما تحمي شعبها، والجيش المصري مستعد للقيام بواجبه في المنطقة بالتعاون مع الدول العربية".

مخرج فيلم السرب: اشعر بالفخر والشرف من التصوير بـ f16s

وفي سياق متصل قام المخرج أحمد نادر جلال مخرج فيلم "السرب" بصورة له من الكواليس عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي ظهر بها بجوار طائرة f16s، وقال:"التصوير باستخدام f16s ياله من شرف وسعادة".

وكان جلال كشف سابقًا أن تصوير الفيلم سيكون بين مصر وأحد البلاد العربية وأخرى الأوروبية، مؤكدًا أنه يعد مسئولية كبيرة جدًا.

برومو فيلم السرب يحتل الترند فور عرضه

فيما شهد برومو العمل تفاعل كبير، والذي تناول في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا.

فيلم السرب يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، والفيلم بطولة كلا أحمد السقا، منى زكي، هند صبري، آسر ياسين، كريم فهمى، أحمد حاتم، دياب، وضيوف الشرف كلا من شريف منير، ومحمود عبد المغنى.