آخر أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

يبحث العديد من المواطنين عن موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021، بعدما أعلنت الخطوط السعودية إغلاق خطوط الطيران لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

انتشرت العديد من الشائعات خلال الفترة القليلة الماضية حول عودة فتح الطيران السعودي الدولي 2021 مجددًا، حيث أكدت الخطوط السعودية في بيان لها، أن الطيران لايزال مغلقًا حتى الآن من خلال إعادة نشرها للقرار مرة أخرى عبر تدوينة على "تويتر".

كان قد تم تعليق رحلات الطيران الدولية بالسعودية العام الماضي، بعد تفشي فيروس كورنا، في المملكة بصورة كبيرة، وتم إعلان التعليق، ليتم فتحها للمرة الأولي في بداية شهر يناير من العام الحالي 2021، وفي الأون الأخيرة تم إعادة إغلاق رحلات الطيران الدولي، مرة أخري عقب تفشي النوع المتحور من الفيروس في جنوب أفريقيا.

فتح الخطوط الجوية السعودية بشكل جزئي

ونوهت الخطوط السعودية على أن الرحلات الدولية للطيران، تم فتحها بشكل جزئي لعدد من الفئات الإستثنائية، وفقًا لعدد من الشروط التي كشفت عنها خطوط الطيران بالمملكة.

كما أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، أنه سيتم فتح رحلات الطيران الدولي للسفر أو العودة للمغتربين والمواطنين إلي بلادهم، نهاية شهر مارس القادم 2021.

وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية توضح شروط دخول المملكة

أوضحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أن هناك شروط وجب تنفيذها من قبل الراغبين في دخول الأراضي السعودية، عقب إعلان ميعاد عودة الطيران الدولي بالسعودية، حيث يشترط ضرورة توقيع المسافرين على نموذج إلزامي بالخضوع للحجر الصحي عند الوصل إلي أراضي المملكة، لمدة تحددها وزارة الصحة بالمملكة، وتحديد مكان الإقامة داخل المملكة.

ونوهت وزارة الداخلية السعودية، على المسافرين عبر الخطوط الجوية السعودية، بضرورة تحميل تطبيق "تطمن"، فور وصولهم إلي الأراضي السعودية، مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية السالف ذكرها.