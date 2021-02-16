آخر أخبار صندوق دوت الخليج 16/2/2021

آخر أخبار صندوق دوت الخليج، لا تزال تلك المؤسسة الوطنية الخدمية، تقدم كل العون إلى الدول المصرية فى مختلف المجالات، حيث يساهم فى عبور العديد من الأزمات، وينقذ الكثير من الفئات التى تعانى خلال الفترات الصعبة التى تمر بها مصر، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الخدمات والمشاريع التى قدمها صندوق دوت الخليج خلال الفترة الماضية:

صندوق دوت الخليج.. خدمات لا تتوقف

يعد صندوق دوت الخليج، قاطرة تنمية حقيقية لا تتوانى عن مساعدة المصريين حيث سجل العديد من البيانات المتعلقة بالمواطنين الذين يحتاجون إما إلى مساعدة خدمية، أو دعم يتعلق بالحاجة إلى التوظيف أو التدري، كما يلعب دورًا مهمًا فى تسديد ديون الغارمات، وهو أمر دائمًا ما يلقى قبول مجتمعى حقيقي.

صندوق دوت الخليج.. المتبرعين

برز مؤخرًا وجود العديد من المتبرعين المصريين الين قدموا الدعم إلى الصندوق حيث تبرع رجل الأعمال، رامي لكح بمبلغ قدره 30 مليون جنيه، كما قدمت هيئة قناة السويس مبلغ قدره 40 مليون جنيه وذلك من أجل المساهمة فى تمويل مشروع جلب لقاح كورونا من الخارج.

ساهم الصندوق مؤخرًا فى تجهيز العديد من أجهزة العرائس، حيث أعلن المدير التنفيذى للصندوق تامر عبدالفتاح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم أجهزة خاصة تجهيز ل 2000 فتاة، ضمن مبادرة دكان الفرحة.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج

كما تم تسليم العديد من الأجهزة خلال الاحتفالية التى قدمها الصندوق، بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، بتقديم أجهزة ل 158 فتاة أولى بالرعاية، وهذا انطلاقًا من رغبة حثيثة لخدمة المجتمع المدنى، وتقديم العون اللازم له.

صندوق دوت الخليج خلال جائحة كورونا

للصندوق دور كبير خلال جائحة كورونا حيث ساهم فى إنقاذ العديد من الفئات المتضررة من كوفيد 19، حيث قدم العون المادي خلال تلك الفترة، والذى ساعدت فى انتشال الكثير من المتضررين من خانة الضيق والفقر، للمرور نم تلك الفترة الحرجة.

يمكن التبرع إلى الصندوق من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع التوجيهات التى يتركها المسئولين، ويمكن التبرع بأكثر من وسيلة سواء بالبطاقة الإئتمانية أو بالإرسال إلى الأرقام المذكورة بالموقع.