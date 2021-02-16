حقائق وأرقام.. مصر أنقذت الكرة الإفريقية في زمن كورونا

رفضت السلطات المغربية إستقبال بعثة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات، وكذلك عدم السماح بخروج تأشيرات خاصة بالبعثة.

يأتى قرار السلطات المغربية طبقا للقانون الملكي المغربي، والذي ينص علي عدم دخول سلالات معينه للأراضي المغربية، من ضمنها جنوب إفريقيا بسبب فيروس كورونا.

وكان الإتحاد الإفريقي قد أمهل الإتحاد المغربي مهلة 24 ساعة، لإيجاد ملعب أخر في دولة محايدة من أجل إقامة اللقاء.

ووافقت مصر علي إحتضان مباراة الوداد وكايزر تشيفيز في مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يأتي هذا ضمن دورها المجتمعي والإفريقي المشهود خلال الفترة الماضية وخلال العديد من المناسبات الرياضيه.

وتقدم الإتحاد المغربي ببيان رسمي يشكر ويثمن فيه الجهود المصرية الكبيرة تذليل العقبات أمام الدول الإفريقية، لثبت مصر أنها جديرة برئاسة الإتحاد الإفريقي.

وجاء في البيان عن شكر مصر :" نشكر الجانب المصري الذي لم يتوان في الترحيب باستضافة المباراة تماشيا مع العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الطرفين وباقي الاتحادات الافريقية".

مصر تحتضن الأحداث الرياضية الإفريقية

إحتضان مصر لمباراة الوداد وكايزر تشيفيز ليست المرة الوحيدة، التي توافق فيها مصر علي إستضافة حدث رياضي خشيت الكثير من الدول حمل هذا الثقيل الكبير، وخير دليل علي ذلك بطولة إفريقيا الماضية، التي أحتضتنها " أم الدنيا " بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

وحصلت مصر علي تنظيم بطولة إفريقيا عام 2019 بعد سحب البطولة من الكاميرون، يأتى هذا بعد عقد المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى "كاف" اجتماعه بالعاصمة السنغالية داكار ، ووقع الإختيار على مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى أقيمت خلال شهر يونيو، على حساب جنوب أفريقيا أقوى المنافسين لمصر على التنظيم عقب إستبعاد الكاميرون لعدم الجاهزية.

مباراة الوداد وكايزر تشيفز علي استاد الأهلي

ومن المقرر أن يحتضن إستاد الأهلي we السلام مباراة الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري لكرة القدم على إستضافة المباراة.

ويقع الوداد وكايزر تشيفز في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال بجانب بترو أتليتكو الأنجولي، بجانب حوريا كوناكري الغيني.