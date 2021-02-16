رسميا..آطلاق اسم مدينة الأمل علي منطقة عزبة الهجانة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم على إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة عزبة الهجانة، تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجاء توجيه الرئيس السيسى بتغيير الإسم استجابة لرغبة الأهالى عقب الزيارة التى قام بها للمنطقة وبصحبته رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحافظ القاهرة الرئيس السيسي وتغيير اسم عزبة الهجانة . كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الزيارة باستمرار جهود تطوير المنطقة من كافة الجوانب، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة. النائب محمد السلاب: تغيير اسم عزبة الهجانة والكيلو 4.5 إلى "مدينة الأمل" تتويج لحلم والدي

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