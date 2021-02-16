التمرد يضرب الزمالك.. تفاصيل

يعيش اللاعب المغربي حميد أحداد المحترف بصفوف نادي الزمالك حاله من التوتر والقلق خلال الفترة الماضية، بسبب حاله عدم الرضا خلال مشاركتة في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح والذي يتألق فيه عكس المركز المفروض عليه من المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

تحدث حميد أحداد مع المدرب البرتغالي وطلب منه اللعب في مركز المهاجم الصريح ورفض اللعب مجددا في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر، لأنه يري ان مستواه يتراجع عندما يلعب في هذا المركز الغير محبب له.

تألق اللاعب في مركز الهجوم بدء عندما كان مع فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وتمكن من تسجيل 26 هدف خلال 61 مباراة، وكانت هذه الإحصائية أحد أسباب تعاقد الزمالك مع اللاعب المغربي.

لا يرغب حميد أحداد أن يتكرر ماحدث معه خلال فترتة الأولي مع الزمالك عندما كان يتولي تدريب الفريق في ذلك التوقيت المدرب السويسري كريستيان جروس، وكان لا يعتمد علي اللاعب بشكل مستمر وإنما في أوقات معينة في خلال الموسم، وهو ما دفع اللاعب لطلب الحصول علي إعارة لفريق الرجاء المغربي الموسم الماضي، ليتألق مع الفريق ويحرز العديد من الأهداف ثم يعود للزمالك مجددا بعد تقديمة مستويات رائعة الموسم الماضي مع العملاق المغربي.

لعب حميد أحداد مع الرجاء 17 مباراة الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين فقط، وطلب الزمالك سرعة عودة اللاعب سريعا، ولكنه تفاجئ بتواجدة علي مقاعد البدلاء وعندما يشارك يكون في مركز الجناح وليس الهجوم، مما عرض اللاعب للإنتقادات من جانب جماهير الزمالك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

تحدث جايمي باتشيكو مدرب الزمالك مع اللاعب وأكد له صعوبة المشاركة في مركز الهجوم بسبب التعاقد مؤخرا مع الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، مما يصعب مهمة تواجد اللاعب في مركز الهجوم نهائيا خلال تلك الفترة.

وكان حميد أحداد قد شارك في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الأولي لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأنتهت المباراة بالتعادل السلبي، وشارك أحداد في شوط المباراة الثاني وكان أخطر لاعبي الأبيض علي مرمي المولودية وأضاع العديد من الأهداف.

