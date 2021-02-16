المتهمة ببيع ابنتها على "فيس بوك": "عندي عيال كتير ومش عارفة اصرف عليهم"

بعد ساعات من القبض على الأم التي عرضت طفلتها الصغيرة للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل 50 ألف جنيه، كشفت الأم المتهمة تفاصيل وأسرار صادمة حول الواقعة.

اعترافات الأم بعد عرض طفلتها للبيع

أكدت المتهمة ببيع طفلتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بمنطقة شبرا الخيمة، أنها لجئت لبيع الطفلة عقب ولادتها، بسبب إنجابها أطفال كثيرة، وعدم القدرة على تلبية طلباتهم.

اعترفت الأم المتهمة ،أنها أنشأت صفحة على "فيس بوك" وعرضت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر للبيع، مقابل 50 ألف جنيه، حيث اتفقت مع أحد الأشخاص على بيع طفلتها والتقابل معه بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة لتسليم المبلغ وإعطائه الطفله.

تحقيقات النيابة حول واقعة بيع أم لطفلتها

وقررت نيابة شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، إجراء تحليل "dna” على طفله رضيعة عرضتها أمها للبيع على مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك"، للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.

كشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيعة مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، وتم القبض عليهما وتمت إحالتهما للنيابة التي مازالت تباشر التحقيق معهما.