شهدت الجولة الرابعة والعشرون العديد من الأرقام و التغييرات في ترتيب الدوري الإنجليزي علي رأسها تراجع ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه، الدولي المصري محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. " دوت الخليج" يستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة والعشرون.يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 46 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق ليسترسيتي المركز الثالث برصيد 46 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق . يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 42 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق وست هام المركز الخامس برصيد 42 نقطة من أصل 24 خاضها الفريق. يحتل فريق وست هام المركز الخامس برصيد 42 نقطة من أصل 24 خاضها الفريق. يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 40 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق إيفرتون المركز السابع برصيد 37 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق أستون فيلا المركز الثامن برصيد 36 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق. بينما يحتل فريق توتنهام المركز التاسع برصيد 36 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق أرسنال المركز العاشر برصيد 34 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق ليدز يونايتد المركز ال11 برصيد 32 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق وولفرهامبتون المركز ال12 برصيد 30 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق ساوثهامبتون المركز ال13 برصيد 29 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق كريستال بالاس المركز ال14 برصيد 29 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق بيرايتون المركز ال15 برصيد 26 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق.

بينما يحتل فريق بيرنلي الملركز ال16 برصيد 26 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز ال17 برصيد 15 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق فولهام المركز ال18 برصيد 18 من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق فولهام المركز ال18 برصيد 18 من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق وست بروميتش المركز ال19 برصيد 13 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. ويحتل المركز الأخير فريق شيفليد يونايتد المركز ال20 برصيد 11 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق.

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