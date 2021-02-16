المقاصة يواصل الإنتفاضة ويهزم البنك الأهلي بهدف نظيف

أنتهت مباراة مصر المقصة والبنك الأهلي بنتيجة هدف نظيف لأبناء الفيوم، في لقاء الدوري المصري من الأسبوع الرابع عشر من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز.

أنتهت أحداث الشوط الأول للمباراة بهدف نظيف للمقاصة في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول عن طريق مدافع البنك الأهلي بالخطأ محمد دبش، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي مصر المقاصة على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم حاول مدافع البنك الأهلي تشتيت الكرة لتصل إلى تشيمليس بيكلي سددها من يسار منطقة الجزاء حاول محمد دبش تشتيت الكرة لتدخل إلى الشباك.

شهد الشوط الأول من المباراة إستحواذ تام علي الكرة من لاعبي المقاصة بنسبة 67% إلي 33% للاعبي البنك الاهلي.

في الدقيقة 17 شهد اللقاء بطاقة حمراء على لاعب خط وسط البنك الأهلي محمد فتحي بعد تدخل على خالد أوتشو لاعب وسط المقاصة بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو.

في الدقيقة 33 بطاقة صفراء على لاعب مصر المقاصة خالد أوتشو بعد تدخل قوي على معروف يوسف لاعب وسط البنك الأهلي، في الدقيقة 38 توقف اللعب لعلاج حسني فتحي لاعب مصر المقاصة.

أحداث الشوط الثاني بدأت بقوة من خلال المقاصة لتعزيز نتيجة المباراة بالهدف الثاني.

الدقيقة 58 تمريرة سحرية من مفتاح طقطق من وسط الملعب إلى تشيمليس بيكلي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة بالقدم اليمنى مرت بجوار القائم الأيسر.

ثلاث تغييرات لمصر المقاصة في الدقيقة 61، هشام محمد بديل لبولان فواف، مفتاح طقطق بديل لعبدالله مجدي، فارس طارق بديل لأحمد عادل ميسى.

تسديدة من خالد أوتشو لاعب وسط مصر المقاصة في الدقيقة 66مرت بعيدة عن المرمى.

بطاقة صفراء في الدقيقة 67 لمحمد عصام لاعب خط وسط البنك الأهلي.

تغيرين للبنك الأهلي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، فادي فريد بديل لكريم أحمد بامبو، محمد عصام بديل لفلاديميرو لاميرا.

هدف ملغي للمقاصة في الدقيقة 86 عن طريق باسم مرسي، بعد لجوء الحكم للفار.

في الدقيقة 90 تمريرة رائعة من عبد الله مجدي إلى باسم مرسي يسار منطقة الجزاء سددها لكن ارتطمت بمحمد دبش لاعب البنك الأهلي وتخرج إلى ركلة ركنية.

5 دقائق وقت بدل ضائع.

وقفز المقاصة بقيادة المدير الفني إيهاب جلال المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة، من خلال 13 مباراة، فاز فيها 6 مباريات، وخسر 5 مباريات، في حين أحرز 15 هدف، وتلقت شباكة 18 هدف.

في حين يحتل البنك الأهلي بقياد المدير الفني محمد يوسف المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، من خلال 13 مباراة، فاز فيها مباراة وحيدة ، وخسر5 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وأحرز 10 هدف، وتلقت شباكة 15هدف.