النشرة المرورية .. انتشار أمنى على الطرق السريعة حفاظًا على المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية وضعت خطة لمواجهة حالة الطقس السيئ التى أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال هذه الأيام.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت، والإعلامية شيماء حافظ، أن الإدارة العامة للمرور نشرت الخدمات المرورية على الطرق السريعة بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حفاظًا على أراوح المواطنين أثناء القيادة. ودفعت الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة، بالأوناش وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية على مستوى المحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات لمتابعة حالة الطرق، وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم. كما نشرت الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحى المعدات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية لشفط مياه الأمطار، بإشراف المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، والمهندس منصور بدوى، رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووليد عابدين المستشار الإعلامى لشركة الصرف الصحى بالقاهرة والمتحدث الرسمى للشركة بالجيزة، وأكد صابر أنه حتى الآن لم يتم رصد أى تجمعات للأمطار على مداخل الأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى.

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