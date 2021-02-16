صور- فضيحة جديدة للإخوان.. الإرهابى ياسر العمدة يشارك فى الانتخابات التركية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الإرهابى ياسر العمدة، أعلن منذ أشهر مضت، حصوله على الجنسية التركية، وكانت فضائية "Extra news" عرضت تقريرًا تضمن تصريحاته بحصوله على الجنسية التركية ويكشف فيه عن مدى سعادته، وتشرفه بها، مضيفًا :"أنا دلوقتى بقيت مواطن تركى مصرى، وأتشرف بالجنسية التركية، شئ كبير جدًا لى"، لكن لا يشرفنا أنك مصرى، والحقيقة التى تغفلها أنك إرهابى".

وأضاف الهارب وقتها قائلًا: "سبحان الله، حسيت إحساس مختلف تمامًا، تركيا أصبحت زيرو ديون للبنك الدولى، والجيش التركى أقوى جيش فى الشرق الأوسط، فخر بحسه دلوقتى"، كلام الإرهابى العمدة ومشاركته فى الانتخابات، ليس تعبيرا على شخص العمدة ولكن على جميع الإخوان الإرهابيين، فهم لا يعترفون بوطن، وهذا ما أكده قبل ذلك أحد قادة الجماعة، أنهم يقبلون حكم أى شخص أجنبى حتى لو كان من ماليزيا.

تصرف العمدة الإرهابى الهارب، يؤكد دوما على أن الإخوان ليس لهم ملة حقيقية، لأنهم خوارج هذا العصر، كما أن زعيمهم رجب طيب أردوغان الذى حول تركيا إلى أن تكون رأس مثلث توجه التنظيم الجديد، ويتصارع مع لندن من أجل ذلك".





يذكر أن الإرهابى الهارب، قال داعيا: "زمان دعيت فى لحظة غضب وقلت اللهم لا تمتنى مصريًا"، وبالتأكيد المصريون لا يشرفهم أن تكون مصريا، كما أن المصريين تيقنوا أن الإخوان لا يهمهم الوطن فقط هم يسعون دوما وراء مصالح الجماعة الإرهابية.