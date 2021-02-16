برلمانية تقدم اقتراحات لـ عمرو طلعت لتطوير منظومة الاتصالات

جدة - نرمين السيد - قدمت النائبة إيلاريا سمير عضو مجلس النواب، بعض الاقتراحات لتطوير منظومة الاتصالات بمصر، خلال لقاء مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور بعض النواب.





وتحدث وزير الاتصالات، عن خطة الدولة فى مجال الاتصالات والإنترنت، خصوصًا ملف التحول الرقمى، مؤكدًا أن من الضرورى تطبيقه فى مصر خلال الفترة المقبلة. كما أكد سعى الوزارة إلى بناء وتطوير مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع يتعامل بالتكنولوجيا الرقمية فى كل الأغراض الحياتية، مضيفًا: "لذلك يتم الاهتمام والعمل على تحسين وتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية".

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