فيديو- نواب تنسيقية الأحزاب يناقشون مقترحات لطرحها بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - وطرح تكتل نواب التنسيقية، خلال الاجتماع مجموعة من الرؤى والمشروعات التى يوليها تكتل النواب اهتمامًا، وسيشاركوا فى مناقشتها خلال الفترة المقبلة، بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق الأهداف وتعبر عن نبض الشارع المصرى.
كما ناقش الاجتماع، مجموعة من المبادرات التى يفكر نواب التنسيقية فى إطلاقها بهدف تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف مصر فى خطتها المستدامة لـ2030.
يذكر أن جلسات مجلس النواب، ستعود للانعقاد بداية من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجارى.
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